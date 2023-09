Gemeinderat Schiffweiler Volker Zorn und Kai Scherer: Neue Gesichter im Schiffweiler Rat

Im Gemeinderat Schiffweiler hat es innerhalb der SPD-Fraktion personelle Veränderungen gegeben, die in der Sitzung am Mittwoch vollzogen wurden. Zwei Mandatsträger sind ausgeschieden, zwei neue hinzugekommen. Neu im Gemeinderat ist Volker Zorn, der zu Beginn von Bürgermeister Markus Fuchs (SPD) begrüßt und verpflichtet wurde. Der 61-Jährige rückt für Jens Sieslack nach, der nach Angaben von Fraktionssprecher Mathias Mauermann aus persönlichen Gründen aus dem Rat ausgeschieden ist. Auf Vorschlag seiner Fraktion übernimmt Zorn auch den Platz seines Vorgängers im Werksausschuss, dessen Sitz im Zweckverband Naherholungsgebiet Itzenplitz und im Beirat der KEN (Kommunale Entsorgung Neunkirchen). Das neue Ratsmitglied gehört auch dem Ortsrat Heiligenwald an.