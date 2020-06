Fußball-Landesliga : SG Schiffweiler-Landsweiler-Reden hofft auf Aufstieg

SCHIFFWEILER Am kommenden Dienstag, 9. Juni, findet der virtuelle außerordentliche Verbandstag des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) statt. Dann wird erwartet, dass die aktuelle Saison aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen und der Meister aufgrund einer Quotientenregel ermittelt wird.

Seine Elf hatte nach 19 Spieltagen mit 45 Punkten einen Zähler Vorsprung auf den FC Hertha Wiesbach II. Ob den virtuellen Vize-Meistern ebenfalls ein Aufstiegsrecht eingeräumt wird, ist noch offen. Ähnlich sieht es auch mit der Entscheidung aus, ob komplett auf Absteiger verzichtet wird und es dafür in der kommenden Saison zu einem vermehrten Abstieg kommt. Beim SFV favorisiert man das Vorgehen, den Meister der jeweiligen Spielklasse aufsteigen zu lassen. Er soll dadurch ermittelt werden, dass der Quotient aus erzielten Gewinnpunkten und ausgetragenen Spielen zugrunde gelegt wird. Ausschlaggebend soll der Tabellenstand zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs sein. Weitere Aufsteiger werden nicht ermittelt, Relegationsspiele entfallen. Nach Willen des SFV soll es auch keine Absteiger geben. Es gibt allerdings auch viele weitere Anträge, die in Sachen Meisterermittlung, Aufstiegsrecht des Zweiten und im Bereich Abstiegsfrage vom Vorschlag des SFV abweichen. Von daher ist am kommenden Dienstag virtuell mit einigen heißen Debatten zu rechnen. Gleichzeitig wurde bereits für den Fall eines Abbruchs der Rahmenterminplan für die Saison 2020/21 veröffentlicht. Je nach Mannschaftsanzahl der Ligen soll entweder am 30. August, 2., 13. oder auch erst am 20. September gestartet werden. Gespielt werden soll einschließlich der Relegation bis zum 23. Juni.