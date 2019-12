Blaulicht : Flucht vor Streifenwagen durch Landsweiler-Reden

Foto: dpa/Friso Gentsch

Landsweiler-Reden Am Dienstag (10. Dezember) gegen 17.50 Uhr kam es in Landsweiler-Reden in der Kreisstraße zu einer Verfolgungsfahrt, bei dem ein Kradfahrer vor einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Neunkirchen flüchtete.

