Obst- und Gartenverein Schiffweiler : Vereinsfahrt endet in Klosterbrauerei

Der Obst- und Gartenverein Schiffweiler lädt ein zu seiner Vereinsfahrt am Samstag, 20. Juli, nach Bernkastel-Kues. Abfahrt ist um 8 Uhr an der Kirche St. Martin. Der Abschluss findet in der Klosterbrauerei Machern statt.

