Polizeibericht : Unfallfahrer verschwindet in der Brunnenstraße Heiligenwald

Heiligenwald Polizei sucht nach rotem Auto.

Unfallflucht in Heiligenwald: Am vergangenen Samstag, 2. Januar, hat sich ein Unbekannter nach einem Streifunfall mit einem parkenden Wagen in der Brunnenstraße davon gemacht. Wie die Polizei schreibt, geschah dies zwischen 10.50 Uhr und 12.05 Uhr. Der Unfallgeschädigte parkte sein Auto am rechten Fahrbahnrand der Brunnenstraße. Als er zu seinem Pkw zurückkam, stellte er an der linken vorderen Stoßstange einen Streifschaden fest. In der Nachbarschaft ermittelte die Polizei, dass eine Anwohnerin gegen 11.45 Uhr ein lautes Geräusch wahrgenommen hatte. Als sie aus ihrem zur Straße hin angesiedeltem Fenster sah, konnte sie allerdings nichts mehr feststellen. Bei dem gesuchten Fahrzeug müsste es sich um ein Auto von roter Farbe handeln, da am unfallgeschädigten Pkw roter Lack an der Anstoßstelle festgestellt werden konnte.