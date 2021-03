Blaulicht : Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Landsweiler

Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Landsweiler

Landsweiler-Reden Es geschah beim Rangieren. Die genaue Ursache ist noch ungeklärt.

Bei einem Unfall am Dienstagvormittag auf dem Gelände eines Autohändlers in Landsweiler-Reden hat es nach Angaben der Polizei zwei Schwerverletzte gegeben. Bei Rangieren nahe der Staubsauger-Buchten erfasst ein Pkw zwei Personen, die sich außerhalb ihrer Autos befanden. Die genaue Ursache ist noch ungeklärt, wie es weiter heißt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.