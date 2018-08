Fußgänger sorgt für Unfall und haut einfach ab

Unfallflucht geht auch zu Fuß: In der Nacht von Samstag auf Sonntag, ungefähr um 1 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann aus Neunkirchen die Gasstraße in Schiffweiler. Wie die Polizei weiter erläutert, lief plötzlich ein männlicher Fußgänger zwischen zwei geparkten Autos auf die Fahrbahn. Der Autofahrer legte eine Vollbremsung hin, um den Mensch auf der Straße nicht anzufahren. Dabei riss er das Steuer nach rechts. Er stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, so die Polizei. Den Fußgänger scherte dieser Unfall nicht weiter. Er verschwand im Dunkel der Nacht.

Hinweise an die Polizei Illingen unter Tel. (0 68 25) 92 40.