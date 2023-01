TV Heiligenwald : Sportliche Höhepunkte – Zumba-Wochenende war der Kracher

Die Zumba-Masterclass beim TVH mit Seluco Fernandez war einer der Höhepunkte 2022. Foto: Laura Scheid

Heiligenwald Der TV Heiligenwald zieht eine positive Bilanz des vergangenen Jahres. Veranstaltungen und Training konnten wieder stattfinden. Unter anderem wurde die Damen-Umkleide renoviert. Die Sparte Faustball hat sich etabliert.

Der Blick zurück auf das vergangene Jahr ist aus sportlicher Sicht beim Turnverein Heiligenwald 1885 (TVH) weitaus erfreulicher als in den beiden Jahren zuvor, aber dennoch auch getrübt durch die anhaltenden weltweiten Krisen, heißt es in einer Mitteilung.

2022 konnte der Sportbetrieb endlich wieder uneingeschränkt aufgenommen werden. Die üblichen Termine des TVH wie die Jahreshauptversammlung, die Maiwanderung, die Herbstwanderung, die Vereinsfahrt nach Bad Bergzabern und die Weihnachtsfeier fanden – fast wie vor Pandemie-Zeiten – statt. Die Mitglieder sehnten sich nach einem Stück Normalität, daher waren die Events gut besucht.

Außerdem wirkte der Verein an Veranstaltungen in der Gemeinde mit: an den Bergmannstagen in Heiligenwald, auf dem Weihnachtsmarkt in Stennweiler. Und vor allen Dingen konnte der Kontakt zu den Mitgliedern intensiviert werden. Den Vereinsmitgliedern habe es in der Pandemie gefehlt, sich ungezwungen miteinander zu unterhalten, schreibt Laura Scheid für den Verein. Jeder habe sich sichtlich darüber gefreut, nun hier und da auf einem Fest einen kleinen Plausch zu halten, sich über Neuigkeiten im Verein und im Ort auszutauschen, gemeinsam anzustoßen und in gemütlicher Runde eine ausgelassene Zeit miteinander zu verbringen.

In der „Alt Hall“ tut sich was: Neues Jahr, neue Pächter. Uwe und Linda Zägel hatten die Gaststätte der Jahnturnhalle in einer krisenreichen Zeit übernommen. Dennoch gelang ihnen ein toller Start. Sie lockten die Besucher mit Festen sowie einem breiten Angebot an Speisen und Getränken. An der Heiligenwalder Kerb und dem Sommerfest konnte beispielsweise in der liebevoll dekorierten Halle wie auch draußen auf dem Platz hinter der Halle gefeiert werden.

Neu und modern ist auch die renovierte Damenumkleide geworden. Insbesondere für den Kinder- und Jugendsport war es sehr wertvoll, dass die kleinen Sportler wieder regelmäßig zusammen trainieren, Freunde treffen, fit bleiben sowie ihre sportlichen Ziele erreichen konnten. Hier hat sich in den vergangenen Monaten die Sparte Faustball etabliert. Auch dadurch, dass Trainer Horst Hermann sie interessierten Schülerinnen und Schülern in den Grundschulen vorstellte.

Einen Trainerwechsel gab es in der Abteilung Turnen: Turnvater Stefan Krämer hat nach etlichen Jahren großen Engagements in seinen wohl verdienten Ruhestand angetreten. Stattdessen gehen die Turnerkinder nun bei Gustav, Emely und Jeanette in die Lehre.

Die Abteilung Zumba sorgte für viel Abwechslung und bot dieses Jahr etwas im Saarland völlig Neues: Mitte Juni ließ der TVH den bekannten ZIN-Jammer Seluco Fernandez aus Valencia einfliegen. Dieser schulte einen kompletten Samstag lang Trainer aus der Region und darüber hinweg. Sonntags brachte der Instructor die Teilnehmer in einer zweistündigen Master-Class ins Schwitzen.

Passé ist der Online-Unterricht; es darf wieder in der Halle geturnt, getanzt und gesportelt werden. Die während der Pandemie ins Leben gerufenen Outdoor-Trainings auf dem Sportplatz in Heiligenwald oder auf dem Rasen hinter der Halle wurden dennoch weiterhin in den Abteilungen stark nachgefragt und daher in den warmen Monaten fortgeführt.

In diesem Zusammenhang erreichten den TVH Mitte des Jahres traurige Neuigkeiten: Der Kunstrasen des SC 07 Heiligenwald muss erneuert werden. Kurzerhand organisierte die Abteilung Zumba eine Benefiz-Party und spendete die Einnahmen dem SC 07. Die Freundschaft und der Zusammenhalt der beiden Vereine reicht weit zurück; gegenseitige Unterstützung ist daher selbstverständlich, heißt es weiter.

Die Abteilung Zumba zeigte sich durchweg kreativ: Die beiden lizensierten Aqua-Zumba-Trainerinnen Ina Müller und Laura Scheid boten kostenlose Aqua-Zumba-Stunden im Freibad in Landsweiler-Reden an. Alle Freibad-Besucher konnten sich dabei im Wasser abkühlen und bei den 30-minütigen Pool-Partys neben viel Spaß auch ein effektives Workout zu sommerlicher Musik erleben.

Bei der Weihnachtsfeier präsentierte der Nachwuchs Verwandten und Freunden auf der Bühne, was sie über das gesamte Jahr gelernt hatten. Es wurde viel gesungen und gelacht.

Nichtsdestotrotz wurde das erfolgreiche Jahr überschattet durch den Krieg in der Ukraine und die weitreichenden Auswirkungen dessen. Viele Menschen sind erfüllt von Sorgen und Ängsten vor einer ungewissen Zukunft. Geflüchtete suchen Schutz und ein friedliches Leben. Etwas Normalität finden sie beim TV Heiligenwald, der ukrainische Kinder und Frauen in diversen Trainings willkommen hieß und auch weiter heißt.

Der Turnverein Heiligenwald bei der Herbstwanderung Foto: Laura Scheid