TV Heiligenwald : Outdoor-Training für die gute Laune

Der Nikolaus kam mit seinem „Engelsche“ zum TVH. Foto: Laura Scheid

Heiligenwald Der TV Heiligenwald blickt auf ein zweites Corona-Jahr mit Ausfällen, aber einigen Lichtblicken zurück.

Der Turnverein Heiligenwald 1885 schaut auf das zweite Corona-Jahr zurück. Der Blick zurück auf das vergangene Jahr ist weniger freudig als sonst, aber er fällt etwas positiver aus, als im Jahr zuvor: Denn zumindest war der Sportbetrieb nicht komplett untersagt. Dennoch war es aufgrund des Pandemiegeschehens leider nicht möglich, dass die üblichen Termine des TVH – wie die Fasend, das jährliche Zeltlager, das Muschelessen oder der Oldie-Abend – stattfinden konnten. Außerdem waren sämtliche Veranstaltungen, an denen der TVH sonst aktiv mitwirkte, abgesagt. Das bedeutete keine Grumbeerkieschelscher an den Bergmannstagen und kein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt der Gemeinde Schiffweiler.

Und vor allen Dingen kein oder nur sehr eingeschränkter Kontakt zu den geschätzten Mitgliedern. Gerade das fehlte enorm: hier und da auf einem Fest einen kleinen Plausch halten, sich über Neuigkeiten im Verein und im Ort austauschen, gemeinsam anstoßen und in gemütlicher Runde eine ausgelassene Zeit miteinander verbringen. Immerhin zeigten sich die Abteilungen im Sportlichen umso aktiver. Erneut wurden Outdoor-Trainings auf dem Versehrtenplatz oder dem Sportplatz in Heiligenwald organisiert. Ein großer Dank gilt hier einerseits den engagierten Trainerinnen und Trainern wie auch andererseits den Vereinen, die dem TVH ihre Plätze zur Verfügung stellten. Diese Solidarität und Bereitschaft zur Mithilfe ist besonders wertvoll in der aktuellen schwierigen Zeit.

Zusätzlich erweiterte der TVH sein sicheres Hygienekonzept um die Einführung der Luca App, weshalb die Abteilungen auch in den Herbst- und Wintermonaten in der Jahnturnhalle trainieren konnten.

Aufgrund dieser Hygiene- und Schutzmaßnahmen war es der Abteilung Zumba schließlich möglich, die ursprünglich im Frühjahr geplante und leider ausgefallene Zumba-Party nachzuholen. Am 7. November tanzten die Gäste zusammen mit den Trainerinnen Ina Müller, Laura Scheid, Manuela Hick, Samira Brückmann und Anika Bruche drei Stunden lang ausgelassen. Die Rückmeldung war durchweg positiv, und alle waren sich sofort einig: Das Event soll unbedingt jährlich stattfinden. Sofern es das Infektionsgeschehen zulässt, soll es im kommenden Jahr im Mai wieder soweit sein.

Insbesondere für den Kinder- und Jugendsport war es sehr zu begrüßen, dass das Training fast uneingeschränkt möglich war. Freunde treffen, fit bleiben und seine sportlichen Ziele erreichen … In all diesen Dingen konnte der TVH seine jungen Sportlerinnen und Sportlern endlich wieder beinahe wie gewohnt unterstützen.

Wie auch schon in 2020 bemühte sich der Verein und tat sein Bestes, um seine Mitglieder nicht im Stich zu lassen. So konnten Wanderfreunde beispielsweise an der Herbstwanderung teilnehmen, anschließend in der Jahnturnhalle einkehren und sich mit leckeren „Gefillde“ stärken.

Leider fiel die Weihnachtsfeier des Vereins wieder aus. Gleichwohl mussten die Kinder nicht auf ihre Geschenke verzichten. Der Nikolaus übergab den Kindern ihre Geschenke auf dem Versehrtenplatz. Im Freien unter 2G nahmen die Kleinen und Großen die schönen TVH-Pullis mit strahlenden Augen entgegen. Die Mädels der Zumba-Kids führten ein Tänzchen für den Nikolaus auf.

Nicht nur vom Jahr 2021 muss sich der Verein verabschieden: Turnvater Stefan Krämer geht in seinen wohl verdienten Ruhestand. Der TVH dankt ihm für sein Herzblut und vor allem seine Zeit, mit denen er sich all die Jahre für die Kinder und Jugendlichen engagiert hat. Nur dadurch fanden viele die Freude am Sport in jungen Jahren und blieben noch bis ins Alter mit dabei.

Die Zumba-Kids tanzten für den Nikolaus. Foto: Laura Scheid