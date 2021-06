Reitsport : Saar-Reitsport erwacht aus Corona-Pause

Marei Essig (RV Ensheim) hat auf ihrem lackschwarzen Pferd „Sunset Boulevard“ in Heiligenwald eine ausdrucksstarke Vorstellung hingelegt und den Sieg in der S**-Dressur davongetragen. Foto: Anna Benkert

Heiligenwald Am letzten Sonntag endete ein viertägiges Dressur- und Springreitturnier, das der TRV Heiligenwald und der RFV Illtal in kürzester Zeit auf die Beine gestellt hatten. Von den gastgebenden Vereinen trugen Lea und Tina Colbus (Heiligenwald) sowie Lisa Meisberger (Illtal) goldene Siegerschleifen davon. Am größten war die Freude aber bei einem jungen Reiter des RFV Losheim.

Das Veranstalter-Duo TRV Heiligenwald und RFV Illtal hat – nachdem es für Amateurturniere im Reitsport vom Ministerium grünes Licht gab – kurzerhand die saarländische Reitsportszene aus der Corona-Pause geholt. Die Vereine stellten am langen Wochenende vom 3. bis 6. Juni ein Dressur- und Springreitturnier auf der Anlage des TRV Heiligenwald auf die Beine. Geritten wurden Prüfungen bis zur schweren Klasse.

Schon nach kürzester Zeit waren die begrenzten Startplätze für das Turnier ausgebucht. Nicht nur saarländische Pferdesportler hatten sich angemeldet, auch Reiter aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Luxemburg traten die Reise nach Heiligenwald an. Die Turnierleiter Olaf Läpple und Markus Beyer zogen eine positive Bilanz: „Alle Prüfungen sind reibungslos verlaufen, wir danken allen Sponsoren und Unterstützern, die es möglich gemacht haben, dieses Turnier so spontan zu organisieren.“

Gleich am ersten Turniertag gab es goldene Siegerschleifen für die beiden gastgebenden Vereine. In einem Stilspring-Wettbewerb für den Reiternachwuchs hatten Lea Colbus vom TRV Heiligenwald und Lisa Meisberger vom RFV Illtal mit ihren Pferden die Nase vorn.

Auf dem Dressurviereck konnte Carina Reitnauer (RSG Berghof-Einöd) ihr Jungpferd „For Frieda“ mit einer starken Runde zum Sieg in der ersten Qualifikation zur „Böckmann Center Saarland Dressurpferde Trophy“ reiten.

Gleich zwei Dressurprüfungen der schweren Klasse wurden am Freitag ausgetragen. In der S**-Dressur wurde der im Saarland sesshaft gewordene Niederländer Arjan van Loon (TG Gut Hartungshof Bliesransbach) im Sattel von „Salesman“ nach einer harmonischen Vorstellung mit dem Sieg belohnt. Auf Rang zwei reihte sich der amtierende Saarlandmeister der Dressurreiter Maurice Krüger (DRG Tannenhof) mit seinem Wallach „Don’t do it“ ein. Tina Colbus (TRV Heiligenwald) durfte sich über den ersten Platz in der zweiten schweren Dressur des Tages freuen. Ein gelungenes Turnierwochenende für Familie Colbus, nachdem am Vortag Tochter Lea im Springparcours siegreich gewesen war.

Am Freitagabend ging der Sieg in einer Springprüfung für Nachwuchspferde an die auf dem Gestüt Welvert in Sankt Wendel tätige Französin Celine Lepelletier. Sie präsentierte die fünfjährige Stute „Amira“ aus der Zucht und dem Besitz des Ehepaars Bruch mit einer tadellosen Runde Parcours mit Hindernissen von bis zu 1,05 Metern Höhe.

Das erste schwere Springen der Veranstaltung wurde am Samstag ausgefochten. Insgesamt 15 Teilnehmer ließen sich selbst von den sintflutartigen Regenfällen nicht abschrecken und traten beim S*-Springen an. Am Ende durfte sich eine der jüngsten Teilnehmerinnen der Prüfung als Siegerin feiern lassen: Die aus Hessen angereiste 14-jährige Naomi Himmelreich gelang im Sattel von „Cordetto“ die schnellste fehlerfreie Runde. Damit belegte sie mit fünf Sekunden Vorsprung Platz eins, vor Thies Beyer (RFV Illtal) auf dem Silberrang und Mikka Roth (RFV Zeiskam) auf Platz drei. Nun geht es für die Bundeskaderreiterin Himmelreich weiter zum internationalen Jugendturnier Future Champions in Hagen am Teutoburger Wald, um dort die deutschen Farben zu vertreten.

Der Sieg in der S**-Dressur blieb am Samstag hingegen im Saarland: Marei Essig (RV Ensheim) zeigte mit ihrem lackschwarzen „Sunset Boulevard“ eine ausdrucksstarke Vorstellung und verwies Lena Befort (Bitburg) mit „Sirius“ auf Platz zwei.

Am Finaltag des Turniers wurden noch einmal Prüfungen auf höchstem Niveau bestritten. So wurde im Springparcours ein besonders emotionaler Sieg gefeiert: Der über die Landesgrenzen hinaus erfolgreiche, saarländische Nachwuchsreiter Fabio Thielen (RFV Losheim) gelang mit seinem Hengst „Dede“ der allererste Sieg in einem Springen der Klasse S. Ein Meilenstein in der noch jungen Karriere des erst 13-jährigen Springreiters. Doch Zeit zum Ausruhen auf diesem Erfolg bleibt nicht: „Ich werde mich direkt nach diesem Turnier mit meinen Pferden auf die Reise zum internationalen Jugendturnier Future Champions in Hagen machen. Hier hoffe ich Deutschland würdig vertreten zu können“, versprach Thielen. So konnten die beiden Bundeskaderathleten Himmelreich und Fabio Thielen das Heiligenwalder Turnier erfolgreich als Generalprobe für ihre Ritte in Hagen nutzen. Das Jugendturnier in Hagen dient den Bundestrainern der Nachwuchsreiter als Sichtung, um die deutsche Mannschaft für die kommenden Jugendeuropameisterschaften zusammenzustellen.

Fabio Thielen vom RFV Losheim gelang mit seinem Hengst „Dede“ der erste Sieg in einem Springen der Klasse S. Ein Meilenstein für den 13-Jährigen. Nun nimmt er am Jugendturnier in Hagen teil, das den Bundestrainern als Sichtung dient, um die deutsche Mannschaft für die Jugend-EM zusammenzustellen. Foto: Anna Benkert