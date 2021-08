Tourismus im Kreis Neunkirchen : Ein „Zuckerl“ versüßt den nachhaltigen Urlaub

Landsweiler-Reden „Säckchen füll dich“ und Fe-Wo-Fotoprojekt: Wie die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen die Gastgeber unterstützt.

Wer im Kreis Neunkirchen als Gastgeber für Touristen oder Geschäftsleute auf dem Markt ist, kann auf die tatkräftige Unterstützung durch die Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) bauen. Vor genau zehn Jahren hat Inken Färber hier aufgeschlagen, nachdem die ausgebildete Touristikerin ihren Job im Robinsonclub auf Fuerteventura aufgegeben hatte und zurück in die Heimat wollte.

Die Heiligenwalderin hat diesen Schritt nie bereut, betreut ein „sehr interessantes Arbeitsfeld“, wie sie sagt, und dies mit „wachsender Begeisterung“. Denn das Bewusstsein der Gastgeberinnen und Gastgeber für Qualität habe sich komplett gewandelt. Vorbei sind die Zeiten, als die Einliegerwohnung der verstorbenen Oma im Originalzustand mit Eichenwand und quietschendem Bett als Quartier angeboten wurden. Aber nicht nur auf Komfort und Behaglichkeit wird immer mehr Wert gelegt – auch die Vermarktung gewinnt an Bedeutung. „Wenn jemand eine Ferienwohnung anbieten möchte, kommen wir ins Spiel“, berichtet Inken Färber. Sie betreut die Gastgeber umfassend auch in rechtlichen Dingen, besucht sie (sofern die Pandemie dies erlaubt) vor Ort, gibt Tipps zur Gestaltung und zur Frage, welche Marketing-Plattform die passende ist. So dient beispielsweise die Homepage der TKN als Online-Unterkunftsverzeichnis. Text und Fotos liefern die Gastgeber.