Großer Erfolg : Titans gewinnen Basketball-Doppelmeisterschaft

Info

Die Abteilung Basketball wurde 1999 als Hobbysparte aus der Turngemeinde 1884 Landsweiler-Reden gegründet. 2004/2005 wurde offiziell zum ersten Mal am Spielbetrieb des Basketball Verbandes Saar teilgenommen. Insgesamt spielen 41 Spieler in zwei Mannschaften im Ligabetrieb. Die erste Mannschaft trainiert immer mittwochs und freitags von 20 bis 21.45 Uhr. Die zweite Mannschaft trainiert donnerstags von 19 bis 20.30 Uhr. Jeder mit Interesse am Basketball ist herzlich zu einem Schnuppertraining eingeladen.

Kontakt: Abteilungsleiter Basketball: Frank Willim, E-Mail: frank.willim@tg1884.de.