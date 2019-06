Tatortkommissar in Reden : Das Alter Ego ist eben doch nicht der Ivo

Reden Der Münchner Tatort-Kommissar Miroslav Nemec las in Reden aus seinem zweiten Krimi „Kroatisches Roulette“.

Bevor der gebürtige Kroate aus seinem Kriminalroman ein paar Kapitel liest, gibt er ein bisschen von seiner Jugend preis. Dass er mit zwölf Jahren ins bayrische Freilassing zu Verwandten kam und die Großtante ihn adoptierte. Dass er der einzige Ausländer in seiner Klasse war und einen Sonderstatus hatte. Und dass er „Miroslav Jugoslav“ gerufen wurde. Seinen kroatischen Akzent habe er an der Schauspielschule in Zürich abgelegt. 1973 nahm der heute 64-Jährige die deutsche Staatsbürgerschaft an. Ohne seine Heimat Kroatien aus den Augen zu verlieren. Seit 1991 spielt er bekanntlich an der Seite von Udo Wachtveitl den kroatischen Tatort-Ermittler Ivo Batic. Da war es naheliegend, dass die Roman-Figur Miroslav Nemec, die im ersten Fall „Die Toten von der Falkneralm“ in Bayern unfreiwillig ermittelte, diesmal in Kroatien in einen Kriminalfall verwickelt ist. Nemec versucht herauszufinden, wer für einen Mord verantwortlich ist, der ihm selbst angehängt werden soll.