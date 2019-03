Obwohl Aschermittwoch die Fastnachtssession beschließt, geben Narren in Landsweiler-Reden keine Ruhe. So rockten 16 Männerballette aus dem Saarland in der ausverkauften Klinkenthalhalle die Bühne. Zum 17. Mal veranstaltete der Karneval- und Kulturverein (KKV) das Tanz-Festival. Mit den Wettbewerbteams feierten 800 Besucher – meist mitgereiste Fangruppen, die lautstark ihre Mannen anfeuerten. Die Präsentationen hatten es in sich, was Themenvielfalt und Darstellungsformen betrifft. Eine Jury hatte die Darbietungen zu bewerten. Es waren Fußballspieler zu sehen, Pippi-Langstrumpf-Persiflagen, Geisterjäger. Den Punktrichtern hatte der Tanz „Bewegte Männer früher und heute“ der Nussbäämscher aus Nalbach-Bilsdorf am meisten zugesagt. Die Feuerwehr-Gruppe wandelte ihre Kostüme während der Show mehrfach und landete damit auf dem ersten Platz. Auf dem zweiten und dritten Rang ging’s je um blutige Angelegenheiten: Das Männerballett vom Kultur- und Unterhaltungsverein (KUV) aus Wiebelskirchen sowie Die Lumumbas des So war noch nix 1847 aus Ottweiler mimten Vampire. Dabei setzten sich die Tänzer aus Wiebelskirchen vor die des ältesten Karnevalsvereins an der Saar. Die Vertreter von Rot-Weiss aus Saarwellingen-Reisbach kamen als Schotten auf den vierten Platz. Die übrigen Wettstreiter teilten sich den fünften Platz. Unterkategorien wie beste Choreographie oder Idee hat der Veranstalter abgeschafft. Bis weit nach Mitternacht dauerte die Nach-Fastnacht-Party. Als die Siegerehrung beendet war, feierten die Tanzgruppen mit den Zuschauern.

FOTO: Jörg Jacobi

FOTO: Jörg Jacobi

FOTO: Kristina Becker