Erlebnisort Reden : Blick hinter die Kulissen am Erlebnisort

Blick hinter die Kulissen am Erlebnisort

Landsweiler-Reden Landesdenkmalamt des Saarlandes feiert Europäischen Tag der Restaurierung am Sonntag, 16. Oktober.

Einmal typische Atelierluft schnuppern und das Privileg genießen, Kunst von ganz nah durch die Augen von Restauratoren zu betrachten – diese seltene Gelegenheit bietet sich interessierten Besuchern jährlich am Europäischen Tag der Restaurierung. Fachleute geben dann deutschland- und europaweit Einblicke in ihre Arbeit, die sonst überwiegend im Verborgenen stattfindet.

Am Sonntag, 16. Oktober, veranstaltet der Verband der Restauratoren den Aktionstag bereits zum fünften Mal in Deutschland. Auch die Abteilung der Restaurierung von archäologischem Kulturgut der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz und des Landesdenkmalamtes lädt zu zwei Führungen (14 Uhr und 16 Uhr) ein.

In den Räumen der Werkstätten des Landesdenkmalamtes, Am Bergwerk Reden 11, 66578 Schiffweiler können alle Interessierte den Fachleuten über die Schulter blicken und die Sammlungen aus einem ungewohnten Blickwinkel erkunden und mehr erfahren über aktuelle Restaurierungsprojekte in der Bodendenkmalpflege, teilt Standortmanager Eric Schneider für den Erlebnisort Reden mit.