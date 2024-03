SV Stennweiler SV Stennweiler freut sich aufs Feiern

Noch sind es gut drei Monate hin, doch die Vorbereitungen laufen längst auf Hochtouren. Der Sportverein Stennweiler wird 100 Jahre alt und dieses Jubiläum wird vom 21. bis 30. Juni mit einem umfangreichen Sport- und Unterhaltungsprogramm gebührend gefeiert. Dass im Vorfeld und am Ende alles problemlos über die Bühne geht, darum kümmert sich ein Organisationsteam, dem 15 Vereinsmitarbeitende beiderlei Geschlechts angehören. „Seit Oktober treffen wir uns regelmäßig, um das Jubiläum vorzubereiten“, erzählt Vorsitzender Frank Zewe beim Besuch der SZ in der Sportklause des SVS. Der 53-Jährige steht seit November an der Vereinsspitze, ist somit verantwortlich für die drei Sparten Fußball, Fastnacht und Ultimate Frisbee, eine noch ganz junge Sportart innerhalb des Vereins.