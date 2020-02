Straßenumzug in Heiligenwald : Das Wetter so närrisch wie die Akteure

Heiligenwald Der Himmel zeigte sich abwechslungsreich, was der guten Laune beim Umzug in Heiligenwald nicht schadete.

Die Musikgruppe „Samba Balawa“ brachte die zahlreichen Zuschauer mit ihren Trommeln schon zu Beginn des Umzugs in Schwingung. Für weitere Live-Musik sorgten die „Node Piraten“. Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Heiligenwald, die in diesem Jahr ihr 125-jähriges Jubiläum feiert, brachten als Feuerdrachen allerlei Süßes unters närrische Volk am Rande des Weges. Die „Klima-Professoren“ forschten auf ihrem Wagen an einem effizienten Treibstoff, den die Zuschauer auch probieren durften. Über die Risiken und Nebenwirkungen ist nichts bekannt.