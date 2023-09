Tiersegnung in Stennweiler „Damit wir gut und lange zusammenleben“

Bellen und Fiepen stimmt ein in launige Akkordeonmusik. So fröhlich klingt es an diesem Dienstag in einer Gartenanlage in der Stennweiler Ortsmitte. Dorthin hatte ein ökumenisches Team Vierbeiner und ihre Herrchen und Frauchen zum Gottesdienst mit Tiersegnung eingeladen, wie es in einer Mitteilung der evangelischen Kirchenkreise an der Saar heißt.