Stennweiler Festtage Dorffest Stennweiler bot vier Premieren

Zum 42. Mal wurde am Wochenende in Stennweiler das Dorffest gefeiert. Aber auch nach mehr als vier Jahrzehnten gab es einige Premieren. Drei Wochen nach seiner Wahl stand am Freitagabend zum ersten Mal der junge Ortsvorsteher Tobias Wiederhold von der CDU auf der Bühne, um das Dorffest zu eröffnen. „Schön, dass es unsere Dorfgemeinschaft immer wieder schafft, solche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen“, meinte der 30-Jährige. Wiederhold vergaß aber auch nicht den Dank an seine Vorgängerin Christina Baltes von der SPD, „die immer mit viel Herzblut dabei war“. Dafür gab es von den zahlreichen Eröffnungsgästen viel Beifall.