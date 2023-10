Besucher können sich Dokumente jeglicher Art fälschen lassen Steampunk-Fest in Reden feiert Premiere – dieses Programm erwartet Sie vor Ort

„Zeitreisen“ ist das große Thema der Veranstaltung. Die Fahrkarten für eine solche Zeitreise erhalten die Besucher beim „Eisenbahnbaron“. Ob es in die Vergangenheit oder Zukunft gehen soll, ist dabei jedem selbst überlassen. Wer ein passendes Outfit für das jeweilige Jahrzehnt braucht, in das er reisen möchte, der kann sich vorher bei „La Case á Couture“ passend einkleiden. Dort gibt es Lederware zum Kaufen und Anfertigen, Hüte, Bernstein und all das was man auf Zeitreisen brauchen könnte – man wolle ja schließlich nicht auffallen.