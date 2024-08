Ungewisse Zukunft Wie geht es weiter mit dem SR-Alm-Open-Air auf der Bergehalde Reden?

Auf dem Schreibtisch von Max Geiger, Prokurist bei Alm Events Gastro GmbH, liegen aktuell die Planungen zum Merchweiler Oktoberfest. Das geht in die zwölfte Runde und startet am Freitag, 27. September. Bis dahin, sagt Geiger, ist noch viel zu tun. Der Kartenverkauf laufe gut, auch das sei beruhigend. Denn das Unternehmen, das von seinem Vater Guido Geiger im Jahr 2016 gegründet wurde, hat in diesem Jahr einen immensen Ausfall zu verkraften. Alle vier Tage auf der Bergehalde Reden sind im wahrsten Sinn des Wortes ins Wasser gefallen. „Solche Wetterkapriolen wie in diesem Jahr hatten wir noch nie“, erklärt Geiger rückblickend. Zwar sei es mit dem Wind oben auf der Alm immer etwas schwieriger, doch dank der Erfahrungswerte des Teams aus Bühnenbauern, Sicherheitsleuten und Wetterexperten konnten immer die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Und, das betont der Junior, die Entscheidung, alle Veranstaltungen über Pfingsten abzusagen, sei richtig gewesen.