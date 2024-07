Start am 24. Juli Die SR-3-Sommeralm erfindet sich neu – das Programm im Überblick

Am Samstag wird es eine Premiere auf der Sommeralm geben. Im Vereinsduell der Saarlandwelle treten die Sieger der vergangenen zehn Jahre gegeneinander an und ermitteln so den „Vereinsduell-Champion des letzten Jahrzehnts“. Am Samstagabend steigt dann die Sommeralm-Party. Hier will die saarländische Partyband Die Konsorten den Berg zum Beben bringen.