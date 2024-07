Der Berg ruft Die Sommeralm lädt zum Feiern und Spielen

Info

Mittwoch, 24. Juli: 19 Uhr Alm-Auftrieb, 20.30 Uhr, One Night with Abba, Donnerstag, 25. Juli: 17.30 Uhr, Spaziergang „Die sehenswerte Alm“, 18 Uhr Goodlife, 20.30 Uhr Laith Al-Deen, Freitag, 26. Juli: Führung „Über Reden reden“, 18 Uhr Final Heat Band, 20.30 Uhr „Die ich will Spaß!-Show“ mit Geier Sturzflug und Alexander Kerbst, Samstag, 27. Juli: 13.30 Vereinsduell „Best of“, 16.30 Uhr Wanderung „Vergangen, aber nicht vergessen“, 19 Uhr Firebirds, 20.30 Uhr Die Konsorten, Sonntag, 28. Juli: ab 10 Uhr Aktivtag, ab 11 Uhr Kinderfest, 11.30 Uhr und 15 Uhr Kinderprogramm, Bühnenshow, 13 Uhr Schaumberg Alm Musikanten, 14.30 Führung „Unterwegs mit dem Bergwerksdirektor“, 16.30 Uhr Eddi Zauberfinger, 18 Uhr Almabtrieb.