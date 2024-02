In den Hallen der Gemeinde Schiffweiler herrscht Sanierungsstau Soforthilfe für marode Sporthallen gefordert

„In der Sachsenkreuzhalle wächst der Schimmel und in der Klinkenthalhalle verschwinden die Bälle in den großen Löchern der Decke. Überall herrscht großer Renovierungsstau“, erläuterte Markus Weber, Mitglied der CDU-Fraktion vergangene Woche in der Gemeinderatssitzung (wir berichteten). Ein ähnliches Bild zeichnete Reinhard Wagner, CDU, vom Bürgerhaus in Heiligenwald. Die Fenster seien defekt und selbst die vielen Vorhänge im Foyer könnten das Wasser, das durch das Dach komme, nicht mehr auffangen. Die gemeindeeigenen Hallen, stellte Markus Weber fest, seien alle Anfang der 1980er Jahren gebaut worden, Verschleiß, Vandalismus und ein Brand hätten Spuren hinterlassen. „Ziel der Gemeinde sollte sein, diese Hallen instand zu halten und damit so etwas wie beim Freibad zu vermeiden“, erklärte er. Zwar habe in der Mühlbachhalle nun der Austausch der Beleuchtung begonnen, doch es brauche einen Plan, der alle notwendigen Sanierungsmaßnahmen enthalte.