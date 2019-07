SZ-Serie „Ich packe meinen Koffer“ : Was die Sommeralm so alles braucht

Was die Sommeralm so alles braucht

Reden Urlaubszeit, Reisezeit. Sie kennen das Spiel „Ich packe meinen Koffer und nehme mit“? Die SZ hat sich spannende Koffer öffnen und ihren Einsatz erklären lassen. Teil 5: TKN rüstet sich fürs Spektakel in Reden.

Ein Koffer reicht da bei weitem nicht. Jede Menge für mehrere Koffer, Kisten und Kartons hat das Team der Tourismus- und Kulturzentrale des Landkreises Neunkirchen (TKN) den Berg hinauf zu transportieren. Am 19. Juli startet die elfte Auflage der SR3-Sommeralm auf der Bergehalde Reden. Zum zehnten Mal zeichnet der Landkreis als Veranstalter verantwortlich. „Das Handy ist in diesen Tagen das Allerwichtigste“, sagt Chef Christian Rau in den Räumen der TKN am Fuße der Bergehalde. „70 bis 80 Mal klingelt es schon am Tag.“ Und das sind ja nur die eingehenden Anrufe. Rau trägt für den Termin mit der SZ schon mal das orangefarbene Team-T-Shirt. Rau, Lisa Grandke, Inken Färber, Anna Grüneisen und Lena Bauer von der TKN sowie zehn studentische Hilfskräfte werden so leuchtende Orientierungspunkte für die Besucher sein.