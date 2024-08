SEK-Einsatz sorgte 2023 für Furore Zurückgelassene Giftschlange aus Schiffweiler haben ein neues Zuhause

Der Tierhalter war zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr in seiner Wohnung – er war auf der Flucht. Denn im September 2022 hatte es eine große Hausdurchsuchung wegen des Verdachts auf Drogenhandel gegeben. Dabei wurden größere Mengen Amphetamin, Kokain und Marihuana gefunden. Außerdem hatte der 38-Jährige mehrere Waffen neben dem Sofa und in der Garage gelagert, darunter zum Beispiel einen Baseballschläger, eine „Zombie-Axt“ und eine – in Deutschland verbotene – schussfähige Maschinenpistole.