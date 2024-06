Landsweiler-Reden Schlemmen auf der Bergehalde

Info

Mit dabei sind:

Jatta Food the Godfather of Good Taste - best of Jamaican and African Food

Kallilein Grillt - der Name ist Programm / Grill what you can

Schnabulierwerk (Vegan) - Vegane Currywurst bis Veganer Kebap

Sießwähnsche (vegan) - Veganes Eis

Whiskyspezialitten by M.Flick

Sharkies Cocktailbar - die wohl besten Cocktails im Saarland

Honig Wunderland - Imkereiprodukte zum kosten und Schnabulieren

Sandwicheria - Sandwiches in allen Größen und mit allen Belägen

Räucherfisch Lentes - Calamaris, Flammlachs und Garnelen

Käsemarie - normal Food with Cheestopping

Buford Butterboom Butterbier - Bierspezialitäten und Butterbier

Zeisweiser Burgergrill - Bio Burger und Homemade Fries

La Göz - Türkische Spezialitäten

Arepita - Maisfladen mit Füllung von mild bis wild

Label 7 - Japanisches Eis und Bubble Tea

The NudelFactory - Nudeln aus aller Welt

Odins Schlemmerei - Grillschinken und Wildspezialitäten

BulliFood - Crêpes und Kaffee

Reiseck - Onigiri und Gyoza

MKC - Drehspießkult aus dem Foodtruck

Urban Food Family - Hotdogs aus aller Welt

Ostside Grill - Pommes neu erfunden und Wurstwaren erster Klasse

Weinlounge - Weine und Spritzgetränke

Los Thekos - die wildeste Thekencrew im Saarland - frech wild und anders

Almfood - Flammkuchen, Waffeln und Best of Biergarten Reden

Marmelo und Brotretter by Kraftakteur

Clean Cooking Family mit Döner in der Dose

Jamón y Vino mit Salami und Käsespezialitäten

Kallay Food mit Flammbrezen und Flammchiabatta