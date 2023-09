Wunschdatum der Bürgermeisterwahl bereits bekannt „Es reicht“ — Schiffweilers Bürgermeister Markus Fuchs hört auf

Bereits kurz nach der Sommerpause ist der Gemeinderat Schiffweiler aus der sitzungsfreien Zeit zurückgekehrt. Auf der Tagesordnung stand am Mittwochabend im Ratssaal des Rathauses unter anderem erneut die Satzung für die beiden kommunalen Kindergärten. Vor Eintritt in die Tagesordnung schaffte es schließlich Punkt 9 „Beratung und Beschlussfassung über eine Personalangelegenheit“ vom nicht-öffentlichen in den öffentlichen Teil.