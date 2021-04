Industriemaler : Walter Bernstein ist jetzt Ehrenbürger

Im Rathaus ehrte die Gemeinde ihren berühmten Sohn. Bürgermeister Markus Fuchs zeigt die Ehrenurkunde für Walter Bernstein. Foto: Julia Kaiser

Schiffweiler Gemeinde Schiffweiler verleiht erstmals die große Auszeichnung posthum.

Die Gemeinde Schiffweiler hat einen neuen Ehrenbürger: Nachdem Ende Januar das Walter-Bernstein-Jahr mit einem vier mal sechs Meter großen Banner an der Parkstraße/Ecke Rathausstraße eingeleitet wurde, folgte jetzt der nächste Programmpunkt des besonderen Jahres. Bei einem Festakt zu Walter Bernsteins 40. Todestag hat Bürgermeister Markus Fuchs im Namen der Gemeinde dem Künstler die „Ehrenbürgerschaft posthum“ verliehen und dessen Nichte offiziell die Urkunde überreicht. Auf Vorschlag der Walter-Bernstein-Stiftung wurde im Januar diese Entscheidung im Gemeinderat beschlossen. Für Schiffweiler ist die „Ehrenbürgerschaft posthum“ die erste Auszeichnung dieser Art in der Gesamtgemeinde.

„Durch seine großartigen Werke hat er nicht nur die Schiffweiler Industriegeschichte verewigt, sondern auch die Identität der Gemeinde eingefangen. Dafür wird ihm die höchste von einer Kommune zu verleihende Auszeichnung für eine Persönlichkeit zuerkannt. Mit diesem symbolischen Akt ehrt die Gemeinde Schiffweiler ihren ehemaligen Bürger Walter Bernstein in besonderem Maße“, begründete Bürgermeister Markus Fuchs die Entscheidung. Der Verwaltungschef sagte weiter: „Als Bürgermeister der Gemeinde Schiffweiler und zweiter Vorsitzender der Förderstiftung bin ich erfreut, dass Walter Bernstein ein eigenes Ehren- und Gedenkjahr gewidmet ist. Mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft konnten wir einen Teil dazu beitragen, diesen besonderen Maler in angemessener Weise zu ehren“, so Fuchs.

Dem schloss sich der Stiftungsvorsitzende Roman Uwer an: „Walter Bernstein ist ein Kulturgut und Alleinstellungsmerkmal für die Gemeinde Schiffweiler und den Landkreis Neunkirchen.“ Mit dem Walter-Bernstein-Jahr der Förderstiftung, welches aktiv von der Gemeinde Schiffweiler unterstützt und gefördert wird, wird die Bedeutung des Malers aktuell betont und in den Fokus von Verwaltung und Öffentlichkeit gerückt. Es folgen in diesem Jahr noch weitere Veranstaltungen zu Ehren des Schiffweiler Malers. Unter anderem die Festwoche vom 14. bis 20. Juni. Dann soll auch das Street-Art-Kunstwerk von Hendrik Beikirch eingeweiht werden.

Walter Bernstein wurde im Jahre 1901 im Zentrum Neunkirchens, der Hüttenbergstraße, geboren. Zuerst schloss er seine Schulzeit und zwei handwerkliche Ausbildungen ab, bevor er schließlich zu seiner Berufung fand: Der Malerei.

Der Schiffweiler Maler Walter Bernstein ist Ehrenbürger. Foto: Hans Träm