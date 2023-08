RAG informiert Im September starten Arbeiten am Fuß der Halde Reden

Die RAG Aktiengesellschaft wird im Rahmen des Abschlussbetriebsplan-Verfahrens an mehreren Stellen am Weiherdamm den tagesnahen Abbau erkunden und gegebenenfalls verfüllen lassen. Dies ist ein weiterer Schritt, dass die Bergaufsicht beendet werden kann, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Während der Arbeiten kann es im Bereich der Landstraße (L262) zwischen Bildstock und Reden zu einer temporären Ampelreglung kommen. Weitere Maßnahmen sind am Skaterweg vorgesehen. Um künftig an der Weiheranlage Unterhaltungsmaßnahmen zu minimieren, wird der Weg an zwei Stellen leicht abgesenkt. Außerdem werden Rissbildungen ausgebessert.