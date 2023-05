Giftköder bei Redener Bergehalde Rattengift in großen Mengen in Schiffweiler gefunden – „Meine Hündin ist quasi über Nacht gestorben“

Landsweiler-Reden · Starb die Hündin von Iris Marrali an Rattengift? Und wer legt die Blöcke in großen Mengen in der Siedlung Madenfelderhof aus?

24.05.2023, 18:03 Uhr

Ganze Tüten voll konnten die Anwohner von diesem Rattengift entlang der Wege sammeln. Nun reicht es, sagen sie. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

„Meine Hündin ist quasi über Nacht gestorben. Wir haben es am frühen Morgen bemerkt, es aber nicht mehr bis zum Tierarzt geschafft. Sie war schon tot, als wir dort ankamen. Beim Tierarzt konnte festgestellt werden, dass es bei ihr Einblutungen im Bauchraum gegeben hat“, erzählt Iris Marrali von ihrem traumatischen Erlebnis am 20. März.