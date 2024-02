Ausblick Erlebnisort Reden 2024: Es beginnt mit einer großen Lichtershow

Der Erlebnisort Reden bietet im Jahr 2024 einen spannenden Mix aus Natur, Kultur, Kulinarik und Sport an. Nach einigen erfolgreichen Premieren im letzten Jahr, wie zum Beispiel dem Redener Bier-Festival, dem Steampunk Fest Saar und dem neu konzipierten FaRK Nerd Market, werden in 2024 diese Veranstaltungen fortgesetzt und durch eine Reihe bewährter und neuer Klein- und Großveranstaltungen ergänzt, wie es in einer Pressemitteilung des Standort-Managements jetzt weiter heißt.