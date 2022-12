Erinnerungen an Pater Holzer : Ein Schiffweiler Pionier im argentinischen Chaco

Pater Holzer unter seinen Russlanddeutschen Foto: Schmidt

Schiffweiler Der aus Schiffweiler stammende Redemptorist Johannes Holzer (1882-1939) gründete 1931 die Siedlung Juan Jose Castelli für landlose Russlanddeutsche in Argentinien. Heute ist die Stadt mit 37 000 Einwohnern das Zentrum des Baumwollanbaus Argentiniens und die am schnellsten wachsende Stadt des Landes.

Für Holzer, der 1939 bei einem Jagdunfall ums Leben kam, wurde 2021/22 ein Gedenkpark mit einer Gedenkkapelle errichtet.

Im Norden Argentiniens liegt auf dem Gebiet der ehemaligen Jesuitenreduktionen der Chaco. Dieses Gebiet an der Grenze zu Paraguay, das nach der Vertreibung der Jesuiten 1771 wieder zum Brachland verkommen war, wurde erst seit den 1930er Jahren für europäische Siedler geöffnet. Einer der Ersten, der dieses Land für Europäer urbar machte, war der Schiffweiler Redemptorist Johannes Holzer, der seit 1911 in Argentinien wirkte. Er zog 1931 mit 320 russlanddeutschen Familien in einer abenteuerlichen Reise aus dem Gebiet Entre Rios im Zentrum Argentiniens über 1000 Kilometer nach Norden und half in der Folge den Siedlern, die Unwägbarkeiten des neuen Landes durchzustehen. Die zahlreichen Nachkommen dieser Siedler haben auch 83 Jahre nach seinem Tod ihren Pater nicht vergessen. Nach einer Büste vor der Kirche, die schon vor 20 Jahren errichtet worden war, wurden 2021/22 ein Gedenkpark mit einer Kapelle an der Stelle errichtet, an der der Pater aus Schiffweiler, der in Argentinien wie ein Landesvater verehrt wird, bei einem Jagdunfall ums Leben kam.

Der russlanddeutsche Historiker und Erzähler Juan Jose Schmidt hatte 2021 zum 82. Todestag auch sein neues Buch mit dem Titel: „Juan Holzer - Pionier des weißen Goldes im Norden des Chaco“ vorgestellt. Zur Buchvorstellung waren Politiker und Honoratioren aus dem gesamten Chaco nach Castelli angereist. Das Buch erzählt die Erfolgsgeschichte, wie der Redemptoristen-Missionar auf seinen Missionsreisen verschiedene Teile Argentiniens kennengelernt hatte und sich von der Not der Russlanddeutschen ansprechen ließ. Juan José Schmidt und der Komponist Omar Koffler hatten Pater Holzer im Lande des Tango auch einen Walzer mit dem Titel „Visionario y Pregrino“ ( Visionär und Pilger) gewidmet, der bei der Buchvorstellung mit Bandoneón, Gitarre und Gesang interpretiert und vorgetragen wurde.

Die beiden von Holzer gegründeten Siedlungen Juan José Castelli und La Florida gelten heute als Mustersiedlungen ganz Argentiniens, denn Pater Holzer hat neben den Siedlungen auch den Baumwollanbau, das „weiße Gold“ wie man in Argentinien sagt, eingeführt. Zum Anbau und zur Vermarktung dieses Produktes griff der Pater aus Schiffweiler auf das bereits in Brasilien durch deutsche Jesuiten eingeführte Kooperationswesen zurück, das der Westerwälder Friedrich Raiffeisen einst in Deutschland entwickelt hatte. Der Historiker Schmidt bezeichnete dabei Holzer als „Vater von Castelli“. Holzer schaffte es, auch die Ortschaft 1936 an das Eisenbahnnetz anzuschließen, denn die nächstgelegene Siedlung lag 100 Kilometer entfernt. Beim Siedlungsbau half ihm ein ehemaliger General der zaristischen Armee, Eugenio Tschorba, aus Cherson, der seit 1924 in Argentinien lebte und sich mit Holzer angefreundet hatte, seit 1930 war er Funktionär im Siedlungsbau der argentinischen Regierung. In Argentinien leben heute 1,5 Millionen Russlanddeutsche, weitaus mehr als in Russland selbst noch.