Beobachten und staunen „Lust auf Natur“ auf dem Strietberg

Eine beeindruckende Fülle an Personal und Material hatte der Naturschutzbund (Nabu) Schiffweiler wieder einmal aufgeboten, um Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Vielfalt der Natur in ihren zahlreichen Erscheinungs-Formen näher zu bringen. In Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendbüro der Gemeinde Schiffweiler und anderen Vereinen waren entlang des Natur-Erlebnis-Weges auf dem Strietberg 21 zusätzliche Stationen eingerichtet worden mit Angeboten zu Aktivitäten in und mit der Natur, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt.