Schiffweiler : Verfolgungsfahrt nach versuchter Verkehrskontrolle

Schiffweiler Ein Autofahrer hat sich am Sonntagmorgen eine 20-minütige Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Schiffweiler, Landsweiler-Reden, Merchweiler, Illingen, Lummerschied, Kutzhof und Eiweiler geliefert.

Wie die Polizei mitteilt, fiel einem Streifenkommando der Polizei Neunkirchen am Sonntagmorgen ein Fahrzeug in der Kreisstraße in Schiffweiler auf, dessen Kennzeichen nicht zugelassen waren. Bei dem anschließenden Versuch das Fahrzeug zu kontrollieren, missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen der Polizei und entfernte sich umgehend mit überhöhter Geschwindigkeit.

Im Anschluss begann ein 20-minütige Verfolgungsfahrt durch mehrere Ortschaften (Landsweiler-Reden, Merchweiler, Illingen, Lummerschied, Kutzhof, Eiweiler). Während der Fahrt überfuhr der Flüchtende einen Sicherheitspoller sowie mehrere rote Ampeln. Die Verfolgungsfahrt endete auf der L 309 von Eiweiler kommend in Richtung Reisbach, in einer dortigen Sackgasse. Der Autofahrer hielt an und flüchtete anschließend zu Fuß. Nach etwa 300 Metern konnte der Mann schließlich von den Polizeibeamten eingeholt und gestellt werden.Nach Angaben der Polizei handelt es sich um einen bereits erheblich in Erscheinung getretenen und polizeibekannten 22-jährigen Mann aus Püttlingen. Der Mann befand sich nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Zudem konnten Betäubungsmittel bei dem Mann aufgefunden werden.