Fußball-Verbandsliga Nordost Welche FSG gewinnt das Verfolgerduell?

Schiffweiler/Steinbach · Die FSG 08 Schiffweiler-Landsweiler empfängt an diesem Samstag die FSG Ottweiler-Steinbach in der Fußball-Verbandsliga zum Spitzenspiel. Die Partie hätte eigentlich in Steinbach stattfinden sollen. Vandalen machten das aber unmöglich.

20.10.2023, 12:18 Uhr

Voller Einsatz: Der ist von Steinbachs Florian Schneider (in Schwarz) auch im Top-Spiel und Verfolgerduell gegen die FSG 08 Schiffweiler-Landsweiler gefordert. Foto: Mervan Rostam/Sportfotografie Rostam

Von Heinz Bier

Im Spitzenspiel und Verfolgerduell der Fußball-Verbandsliga Nordost stehen sich an diesem Samstag um 15 Uhr im Schiffweiler Mühlbachstadion die FSG 08 Schiffweiler-Landsweiler und die FSG Ottweiler-Steinbach gegenüber. Laut Spielplan sollte die Begegnung eigentlich in Steinbach stattfinden, wegen der Vandalismusschäden auf dem Rasenplatz (die SZ berichtete) musste die Paarung aber „gedreht“ und nach Schiffweiler verlegt werden.