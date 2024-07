Das wurde beschlossen Heftige Diskussion um die Haldenstraße auf der Redener Alm im Gemeinderat Schiffweiler

Eine geschlossene Mehrheit gab es in der letzten Sitzung des mittlerweile verabschiedeten Gemeinderats in Schiffweiler zum Thema Haldenstraße. Das Projekt mit überregionaler Bedeutung, waren sich Ende Juni alle Fraktionen einig, sollte in die Hände der neu gewählten Ratsmitglieder übergeben werden – allerdings mit der Bitte, noch vor der Sommerpause eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Diese stand nun bei der konstituierenden Ratssitzung nach all den Formalitäten, die ein neu zusammengesetztes Gremium erfordert, an (wir haben berichtet).