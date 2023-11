Rund 1,6 Millionen Euro werden aktuell an der Schiffweiler Grundschule investiert Zum Deckenfest gab es eine exklusive Baustellenführung

Schiffweiler · Die Tatsache, dass seit Jahren die Schülerzahlen steigen, brachte die Walter-Bernstein-Grundschule in Schiffweiler immer wieder an ihre Kapazitätsgrenzen. Nun wird an dem Schulstandort in die Erweiterung investiert. Zur Halbzeit hatte die Gemeinde zum Richtfest eingeladen.

13.11.2023 , 16:39 Uhr

Zimmermann Jörg Resch sorgte traditionell von hoch oben für den Segen. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

„Es ist erfreulich, dass es wieder mehr Kinder gibt. Das ist eine schöne Entwicklung, die uns aber auch vor große Herausforderungen stellt. Ob Kindergarten, Grund- oder weiterführende Schulen, sie alle brauchen mehr Platz, und wir müssen auf diese Entwicklungen reagieren“, erklärte Schiffweilers Bürgermeister Markus Fuchs vor dem Anbau der Walter-Bernstein-Schule in Schiffweiler.