Erheblich mehr Platz für die Grundschüler am Standort Schiffweiler 140 000 Euro in fünf Wochen investiert

Schiffweiler · Mit gut doppelt so vielen Räumen wie bisher startet die Walter-Bernstein-Grundschule am Montag in das neue Schuljahr. Vorab gewährten Schulleiter Björn Denne und Bürgermeister Markus Fuchs einen Blick in die neuen Räume. Aber es gibt noch eine weitere Baustelle an der Grundschule.

29.08.2023, 15:54 Uhr

Vor der neuen Mensa erklären Bürgermeister Markus Fuchs (von links), Schulleiter Björn Denne und Sebastian Diener vom Bauamt der Gemeinde, was geplant ist. Foto: Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

Sichtlich große Freude herrscht bei Björn Denne. Seit zehn Jahren ist er Schulleiter an der Walter-Bernstein-Grundschule in Schiffweiler, doch so sehr auf den Start ins neue Schuljahr wie diesmal, betont er, habe er sich noch nie gefreut. Der Grund: Wenn er am Montag die 234 Schülerinnen und Schüler, davon 68 Erstklässler, begrüßen wird, kann er die Kinder überaus großzügig in die Klassenräume verteilen: „Es ist toll, jede Klassenstufe hat ihren eigenen Flur. Endlich haben wir Platz zum Lernen, Fördern, Bewegen.“