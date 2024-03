Gedenken an Familie Haas aus Schiffweiler Was es mit Haase Haus auf sich hat

Es ist eine markante Stelle in Schiffweiler. Direkt an der Hauptstraße in einer leichten Rechtskurve vom Rathaus aus kommend steht das Eckhaus, das einstmals eine Metzgerei beherbergte. Wobei, das Gebäude mit der Metzgerei im Erdgeschoss wurde 1938 niedergebrannt. An seiner Stelle steht ein nach dem Krieg gebautes Gebäude. Inhaber und Eigentümer des Anwesens war damals der Schiffweiler Bürger Hugo Haas. Für ihn und seine Schwester Auguste Moses, geborene Haas, werden heute auf Initiative des Historischen Vereins Schiffweiler die ersten beiden Stolpersteine in der Gemeinde verlegt. Detlev Zägel, Vereinsvorsitzender, erwartet dazu den Initiator der inzwischen europaweiten Aktion Stolpersteine, Gunter Demnig.