Schiffweiler feiert sein Fest Dorffest Schiffweiler: Alles wie immer, nur ein bisschen anders

Als am Freitagabend das Schiffweiler Dorffest eröffnet wurde, war im Grunde genommen alles wie immer, nur ein bisschen anders. Wie gewohnt führte Schellemann Tobias Tafel den großen Umzug vom Saalbau bis zum Dorfplatz an, überwiegend mit Vertretern aus der Schiffweiler Kommunalpolitik. War es über Jahrzehnte ein gewohntes Bild, dass neben dem SPD-Bürgermeister auch ein roter Ortsvorsteher in der ersten Reihe daherkam, war das am Freitag anders. Stattdessen winkte erstmals eine Ortsvorsteherin von der CDU den Leuten zu, die danach somit auch zum ersten Mal die dreitägige Veranstaltung eröffnete.