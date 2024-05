Serie Kommunalwahl am 9. Juni: Verwaltungsspitzen gesucht „Schiffweiler ist schon immer meine Heimat“ – Dominik Dietz (SPD) tritt bei Bürgermeisterwahl an

Auch wenn er leidenschaftlich gerne mit dem Camper unterwegs sei, sagt Dominik Dietz, Bürgermeisterkandidat der SPD, fühle er sich am wohlsten in seiner Heimatgemeinde Schiffweiler. Da ist der Bauingenieur, der seit fünf Jahren als Gebäudemanager beim WZB (Werkstattzentrum für behinderte Menschen) in Spiesen beschäftigt ist, daheim. „Schiffweiler ist schon immer meine Heimat.“ Seine Urlaube führen ihn zum Skifahren mit den Schiffweiler Skifreunden, im Sommer geht es zum Jugendcamp in die Partnergemeinde im österreichischen Greifenburg.