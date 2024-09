Aus dem Schiffweiler Gemeinderat Harmonisches Finale nach 16 Jahren

Von der umfangreichen Tagesordnung gestrichen wurde gleich zu Beginn der Sitzung am Mittwochabend die Beratung zu den Hochwasserhilfen. Dafür schaffte es der Antrag auf „Erstellung eines Liegenschaftskatasters über notwendige Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen aller gemeindeeigenen Immobilien“ der CDU-Gemeinderatsfraktion auf die Agenda. Mit diesem Antrag wolle man nochmals dem Wunsch, die gemeindeeigenen Hallen und Gebäude im Blick zu behalten, Nachdruck verleihen, so Fraktionsvorsitzender Mathias Jochum. Er sehe in der Übergabe des Bürgermeisteramtes die Gelegenheit, „Immobiliensturz“ zu machen. Das Thema, widersprach Mathias Mauermann, Fraktionsvorsitzender der SPD, sei ein langes und leidiges Thema. Sein Appell, vorliegende Kalkulationen und Angebote dem Rat vorzulegen, ging an die Bauverwaltung.