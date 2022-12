Süße und nützliche Überraschungen : Schöne Stunden für ukrainische Geflüchtete im Begegnungscafé

Schiffweiler Eine feste Einrichtung seit Juli dieses Jahres ist das Begegnungscafé für ukrainische Geflüchtete, das die Pfarrgemeinde St. Martin jeden Dienstag im Katholischen Pfarrheim in Landsweiler auf Initiative von Gemeindereferentin Brigitte Philippi anbietet.

Tamara, eine der beiden Dolmetscherinnen, den Geflüchteten die Geschichte von den beiden Fröschen, die in den Milchtopf gefallen waren. Sie mögen es machen wie der eine der Frösche: nicht resignieren und untergehen, sondern strampeln, sodass die Milch fest wird und sich in Butter verwandelt: das Sprungbrett ins Leben. Die Gäste konnten sich zudem über eine Tüte Naschereien, gespendet von einer Familie aus Schiffweiler, und einen Überraschungsbeutel mit nützlichen kleinen Geschenken, zusammengestellt von der Pfarrgemeinde, freuen. Eine weitere Überraschung bereitete eine Ukrainerin anlässlich ihres Geburtstags allen Anwesenden, in dem sie die Gäste und Helfer mit köstlichen Snacks und Getränken bewirtete. Diese bedankten sich mit einem vereinten „Happy birthday to you“. Eine immense Dankbarkeit, so heißt es, erfuhr erneut das Helferteam von den Gästen.