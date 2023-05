Ein Blick in den Rohbau der Feuerwehr Schiffweiler Die Gemeinde Schiffweiler investiert 4,6 Millionen Euro in die Feuerwehr

Der im Jahr 2019 gegründete Löschbezirk Nord in Schiffweiler bekommt ein neues Gerätehaus am alten Standort. Fertigstellung in diesem Jahr geplant.

26.05.2023, 19:00 Uhr

Vor der neuen Fahrzeughalle: Löschbezirksführer Tobias Tafel (von links), Bürgermeister Markus Fuchs und Bauamtsleiter Thorsten Siebraße Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Von Carolin Merkel Reporterin SZ Neunkirchen

Schiffweiler Es staubt ganz schön im Hintergrund, als Bürgermeister Markus Fuchs, Löschbezirksführer Tobias Tafel und Bauamtsleiter Thorsten Siebraße vor dem neuen Feuerwehrgerätehaus die Köpfe über den Plänen zusammenstecken. „Ein Richtfest hat es leider nicht gegeben, das ging hier alles sehr schnell“, berichtet Bürgermeister Fuchs. Bereits jetzt laufen die Planungen zum Einzug und zur offiziellen Übergabe.