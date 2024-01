Aktion im Awo-Wintercafé in Heiligenwald Und bloß keinen Kartoffelbrei mit dem Mixer

Was eine Küchen-Regie bedeutet, das erfuhren am vergangenen Samstag die Mitarbeiter der Awo-Begegnungsstätte in Heiligenwald hautnah: Da sorgte nämlich Starköchin Sarah Wiener dafür, dass 50 Besucher in kurzer Zeit verköstigt werden konnten. Als sie die kleine Awo-Küche betrat, war sofort klar, dass ab sofort alles nach ihrem Kommando laufen würde. Das sorgte zwar bisweilen dafür, dass Helferinnen und Helfer mit den Augen rollten, aber auch dafür, dass alle Widrigkeiten überwunden wurden und das Essen relativ pünktlich auf dem Tisch stand. „Entschuldigung, dass ich so wuschig bin“, meinte die Österreicherin beschwichtigend.