Heiligenwald : Sachsenkreuzhalle wieder für Trainingsbetrieb freigegeben

Die Sachsenkreuzhalle in Schiffweiler. Foto: Marc Prams

Heiligenwald Wegen Schimmelbefall war die Sachsenkreuzhalle in Heiligenwald seit letztem Herbst gesperrt. Nun können Vereine dort wieder trainieren – mit Einschränkungen.

Gute Nachrichten für die Vereine in Heiligenwald: Die Sachsenkreuzhalle wird teilweise wieder für den Trainingsbetrieb freigegeben. Das teilt die Gemeinde mit. Die Sachsenkreuzhalle war seit Ende September 2021 wegen eines Schimmelbefalls geschlossen. Laut eines Berichts zur Luftraummessung, der Mitte September des letzten Jahres von der Gemeinde beauftragt wurde, gab der Schimmelpilz hinter der hölzernen Prallwand relevante Mengen an Sporen in die Raumluft ab.