Skat-Saarlandmeisterschaft : Entscheidung am Spieltisch in letzter Minute

Sie hatten während der Einzelmeisterschaften des saarländischen Skatsportverbandes beim Skat spielen die richtige Strategie – die ersten vier Sieger bei den Herren. (vlnr: Kurt Simon, Maik Pietschmann, Paul Becker, Olaf Immesberger, Christina Baltes). Foto: Maria Boewen-Dörr

Stennweiler Skat-Saarlandmeisterschaft wurde am vergangenen Wochenende in Stennweiler ausgetragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maria Boewen-Dörr

Am Wochenende fanden in der Lindenhalle die Einzelmeisterschaften des saarländischen Skatsportverbandes (SSSV) statt, an denen sich 56 Herren, vier Damen und 32 Senioren beteiligten. Ausrichter war der im Saarland mit 43 Mitgliedern größte Verein, die Skatfreunde Stennweiler. Regie führte Andreas Träm.

Der SSSV richtet einmal pro Spieljahr die Saarländische Einzelmeisterschaft aus. Teilnahmeberechtigt ist jedes spielberechtigte Mitglied eines im SSSV organisierten Skatclubs. Der Wettbewerb findet regelmäßig am letzten Januarwochenende (Samstag und Sonntag) statt.

Gespielt wird in sechs Serien. Die Tischeinteilung zur ersten Serie (in Stennweiler wurde an 28 Tischen gespielt) wurde gelost, alle weiteren Serien wurden durch die Spielleitung entsprechend der bis dahin erzielten Gesamtpunktzahl aller Spieler gesetzt.

Der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl nach der letzten Serie errang den Titel „Saarland-Einzelmeister“ für das jeweilige Spieljahr. Bei den Herren war das Maik Pietschmann vom Skatclub Alt Saarbrücken, gefolgt von Kurt Simon (Ouvert Dudweiler).

Insgesamt 16 Bestplatzierte qualifizierten sich zu den Südwest-Einzelmeisterschaften des übergeordneten Landesverbandes (LV) 06 (Rheinland-Pfalz/Saarland) des gleichen Spieljahres, die Ende März in Manderscheid ausgetragen werden.

Zeitgleich mit der Einzelmeisterschaft wurde eine Seniorenmeisterschaft für die über 60-jährigen Teilnehmer durchgeführt. Hier wurden nur vier Serien zu 40 Spielen ausgetragen, ansonsten war der Modus gleich. Der Spieler mit der höchsten Gesamtpunktzahl nach der letzten Serie errang den Titel „Saarland-Seniorenmeister“ für das jeweilige Spieljahr. Sieger wurde hier Peter Schnabrich vom Skatclub Alt Saarbrücken, gefolgt von Gerhard Grabinski (Grand Hand Ottweiler).

Weibliche Teilnehmerinnen an der Einzelmeisterschaft werden während des Spielbetriebs nicht gesondert behandelt, es wird jedoch abschließend eine von den männlichen Teilnehmern getrennte Auswertung erstellt. Die Spielerin mit der höchsten Gesamtpunktzahl nach der letzten Serie erringt den Titel „Saarland-Einzelmeisterin“ für das jeweilige Spieljahr. Am Wochenende gewann Andrea Jung (Karo Dame St. Ingbert), gefolgt von Heike Schönherr (Skatfreunde Stennweiler).