Mit Prämierung Rummel-Spaß für die ganze Familie

170 Futterrüben waren bestellt und von den späteren Besitzern bereits im Vorfeld bezahlt. Alle wurden auf dem Schulhof der Grundschule Im Wiesengrund in gruselige Gestalten verwandelt und auf einer Bühne einer Jury präsentiert. Eingeladen zum Rummelfest hatte der Förderverein Kinder „Rasselbande“ in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Grundschule Im Wiesengrund und dem Förderverein Kinderhaus Im Wiesengrund. Das Trio hatte sich darum gekümmert, die Futterrüben zu besorgen. Gekauft wurden sie auf dem Marienhof in Winterbach. Die Ausgabe an die Kinder erfolgte an einem Extra-Stand.