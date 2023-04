Rosenhotel Scherer in Schiffweiler Das Rosenhotel fühlt sich als Partner der Regionalmarke wohl

Und die werden im einzigen Rosenhotel des Saarlandes im einzigen Rosenkreis Deutschlands, nämlich dem Landkreis Neunkirchen, mit regelmäßigen Rosen-Menüs und -Abenden verwöhnt, wie es in einer Pressemitteilung weiter heißt. Wer länger in Schiffweiler verbleiben will, kann das im Rosenhotel Scherer in einem der elf Hotelzimmer tun, die nach den Rosensorten benannt sind, die rund ums Hotel wachsen.